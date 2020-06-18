2020-06-18T13:40:28+03:00
Происшествия

В Малмыжском районе школьница утонула в Вятке

Девушка провалилась в глубокую яму, скрытую водой
Ангелина Табрисова
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Тело школьницы до сих пор ищут.Тело школьницы до сих пор ищут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Малмыжском районе в реке утонула 17-летняя девушка. В местное отделение полиции, по данным регионального УМВД, сообщение поступило 16 июня. Как выяснилось, девушка с семьей приехала отдохнуть к Вятке из Удмуртии.

На реке возле деревни Дмитриевка они отдыхали с друзьями - всего три семьи. Детей на лодке перевезли на остров посреди Вятки, а потом вернулись за взрослыми. Ребята прогуливались по песчаной косе. Девушка оступилась и попала в глубокую яму под водой. К сожалению, спастись она не смогла.

Сейчас полиция разыскивает тело школьницы. Уже осмотрены берега реки вниз по течению и сам водоем. Накануне на место выезжали водолазы, осмотревшие дно Вятки. Местное население также подключено к поискам. Пока что - безрезультатно.

Полиция напоминает кировчанам обеспечивать безопасность детей на водоемах. Не оставляйте их без присмотра, особенно если они не умеют плавать. Объясните, что в незнакомых местах нельзя купаться: под водой могут быть коряги и омуты. Обязательно проверяйте места, куда отправляетесь на отдых - насколько глубок водоем и сильно течение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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