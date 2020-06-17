Кировские пляжи готовятся к открытию: водолазы очистили дно Вятки

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:08:54+03:00

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В Кирове продолжается подготовка к открытию нового купального сезона. Во вторник, 16 июня, водолазы очистили дно Вятки от мусора. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Команда спасателей прочесала всю площадь дна специальным канатом. Два спасателя перемещались по берегу, еще два - взабродку (зайдя в воду), двое находились в катере. С помощью каната удалось найти и вытащить из воды мусор, который нанесло в период половодья.

Отметим, что для получения положительного заключения, нужно не только очистить дно водоема, но и установить специальные буйки и организовать спасательный пост. Помимо этого, администрация должна заключить договор с медицинскими работниками и провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Напомним, что открытие купального сезона запланировано на 1 июля. Для этого необходимо получить положительное заключение специалистов Роспотребнадзора о качестве воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU