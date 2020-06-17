Кировские пляжи готовятся к открытию: водолазы очистили дно Вятки
В Кирове продолжается подготовка к открытию нового купального сезона. Во вторник, 16 июня, водолазы очистили дно Вятки от мусора. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области.
Команда спасателей прочесала всю площадь дна специальным канатом. Два спасателя перемещались по берегу, еще два - взабродку (зайдя в воду), двое находились в катере. С помощью каната удалось найти и вытащить из воды мусор, который нанесло в период половодья.
Отметим, что для получения положительного заключения, нужно не только очистить дно водоема, но и установить специальные буйки и организовать спасательный пост. Помимо этого, администрация должна заключить договор с медицинскими работниками и провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу.
Напомним, что открытие купального сезона запланировано на 1 июля. Для этого необходимо получить положительное заключение специалистов Роспотребнадзора о качестве воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU