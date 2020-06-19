В Кировской области утонул 13-летний мальчик

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:55:50+03:00

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В четверг, 18 июня, на реке Чепца в Кирово-Чепецком районе произошла трагедия. Во время купания утонул 13-летний мальчик. В пресс-службе МВД по Кировской области рассказали, что ребенок отправился на пляж со своими друзьями. Ребята решили искупаться. В какой-то момент один из них начал тонуть и звать на помощь. Взрослые, которые в тот момент находились на пляже, в том числе спасатель, бросились к тонущему мальчику, но, к сожалению, не успели спасти ребенка.

- Двое друзей обнаружили отсутствие мальчика слишком поздно, только кроссовки принесли спасателям, - рассказали очевидцы в группе «Киров без цензуры ».

В течении суток спасатели искали тело ребенка. Вечером стало известно, что его удалось найти. Сотрудники прокуратуры сообщили, что видимых телесных повреждений не обнаружено. Сейчас ведомство проводит проверку обстоятельств гибели школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU