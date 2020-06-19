2020-06-19T08:11:20+03:00
Общество

В кировских водоемах проверили качество воды

У шести проб санитарно-химический анализ оказался неудовлетворительным
Виктор Карпов
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По микробиологическим показателям из 26 проб воды 14 оказались неудовлетворительными.По микробиологическим показателям из 26 проб воды 14 оказались неудовлетворительными.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Кирове продолжается подготовка к открытию купального сезона. На днях водолазы очистили дно Вятки от мусора. А в четверг, 18 июня, специалисты управления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах Кировской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по микробиологическим показателям исследовано 26 проб воды. Из них 14 оказались неудовлетворительными. На санитарно-химический анализ взяли 47 проб, шесть из них оказались неудовлетворительными. К счастью, паразитологические показатели оказались в норме во всех пробах.

К сожалению, в ведомстве не назвали водоемы, которые не прошли проверку. Напомним, что 19 мая горожане обнаружили у берега реки Вятки огромное количество пробирок с кровью, использованные перчатки и другие средства защиты. Сейчас управление Роспотребнадзора организовало административное расследование. Помимо этого, доследованную проверку проводит региональный МВД.

Открыть купальный сезон в Кирове планируют 1 июля. Он продлится до 9 августа 2020 года. Отметим, что в черте города существует только одно официально разрешенное место для купания. Городской пляж расположен возле старого моста через реку Вятку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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