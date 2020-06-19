В кировских водоемах проверили качество воды

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове продолжается подготовка к открытию купального сезона. На днях водолазы очистили дно Вятки от мусора. А в четверг, 18 июня, специалисты управления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах Кировской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по микробиологическим показателям исследовано 26 проб воды. Из них 14 оказались неудовлетворительными. На санитарно-химический анализ взяли 47 проб, шесть из них оказались неудовлетворительными. К счастью, паразитологические показатели оказались в норме во всех пробах.

К сожалению, в ведомстве не назвали водоемы, которые не прошли проверку. Напомним, что 19 мая горожане обнаружили у берега реки Вятки огромное количество пробирок с кровью, использованные перчатки и другие средства защиты. Сейчас управление Роспотребнадзора организовало административное расследование. Помимо этого, доследованную проверку проводит региональный МВД.

Открыть купальный сезон в Кирове планируют 1 июля. Он продлится до 9 августа 2020 года. Отметим, что в черте города существует только одно официально разрешенное место для купания. Городской пляж расположен возле старого моста через реку Вятку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU