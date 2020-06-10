Единственный пляж Кирова откроют в июле

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:20:56+03:00

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Власти Кирова планируют подготовить главный городской пляж к новому купальному сезону. Открытие должно состоятся 1 июля.

Сейчас на пляже необходимо провести ряд работ: распланировать участок, провести уборку территорий и очистку дна реки. Кроме того, планируют обработать местности от клещей, установить информационные знаки, буйки, биотуалеты и пляжные конструкции. Помимо этого, администрация должна заключить договор с медицинскими работниками и провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Только после выполнения вышеуказанных работ специальная комиссия может разрешить открыть пляж.

- Планируется, что при положительном заключении специалистов Роспотребнадзора о качестве воды и благоприятных погодных условиях городской пляж начнет свою работу с 1 июля и продолжит ее до 9 августа, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что в черте Кирова существует только одно официально разрешенное место для купания. Городской пляж расположен возле старого моста через реку Вятка.

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ИСТОЧНИК KP.RU