Единственный пляж Кирова откроют в июле
Власти Кирова планируют подготовить главный городской пляж к новому купальному сезону. Открытие должно состоятся 1 июля.
Сейчас на пляже необходимо провести ряд работ: распланировать участок, провести уборку территорий и очистку дна реки. Кроме того, планируют обработать местности от клещей, установить информационные знаки, буйки, биотуалеты и пляжные конструкции. Помимо этого, администрация должна заключить договор с медицинскими работниками и провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу.
Только после выполнения вышеуказанных работ специальная комиссия может разрешить открыть пляж.
- Планируется, что при положительном заключении специалистов Роспотребнадзора о качестве воды и благоприятных погодных условиях городской пляж начнет свою работу с 1 июля и продолжит ее до 9 августа, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Отметим, что в черте Кирова существует только одно официально разрешенное место для купания. Городской пляж расположен возле старого моста через реку Вятка.
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ИСТОЧНИК KP.RU