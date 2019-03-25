«За них глотки всем порву»: в Кирове многодетная мать ушла ночью пить с подругами, оставив пятерых детей одних дома

Материнский бунт продолжается. Казалось бы, история трехлетней малютки, умершей в одиночестве от истощения, должна стать назиданием для родителей и хоть как-то пробудить материнские инстинкты. Но раз за разом социальные сети вводят в ступор новыми историями, новыми ухищрениями и какой-то нечеловеческой глупостью и жестокостью родителей.

В воскресенье стало известно о третьем за месяц случае, когда кировская мать променяла своих детей на безудержный кутеж и пьянство в компании своих подруг.

«МОЖЕТ, ХВАТИТ НАД ДЕТЬМИ ИЗДЕВАТЬСЯ?»

Ночью с 21 на 22 марта неспящие жильцы дома № 24 на улице Монтажников обратили внимание на окно четвертого этажа. В 2.30 в квартире № 63 там еще горел свет, а на подоконнике ползали и играли маленькие дети.

Семейство проживало в квартире на четвертом этажеФото: Евгений ДЕМИХОВ

Соседи, памятуя историю умершей от обезвоживания девочки, позвонили в службу спасения. К дому выехала патрульно-постовая служба, скорая, участковый: ситуация экстренная! Не дай бог их маленькие ручки дотянутся до оконной защелки.

- В прошлом месяце видели, как эти дети выкидывали то ли из окна, то ли с балкона игрушки, - написала в социальных сетях кировчанка Надежда. - Вчера опять игрушки под окном валялись.

Дети неоднократно выкидывали игрушки из окон квартирыФото: Евгений ДЕМИХОВ

Соседи уже привыкли, что эта квартира особенная: сначала здесь жила пенсионерка, а после ее смерти в «трешке», по словам соседей, поселились наркоманы, бомжи и клопы. А примерно год назад сюда въехала внучка Алла (имена изменены. - Ред.) с пятью детьми.

«Комсомолка» пообщалась с соседями этого семейства.

- Жила она одна, но к ним часто приходили всякие мужики с алкоголем, - рассказала нашему корреспонденту соседка Галина. - Да и дети постоянно шумели до поздней ночи. Но криков, материнской ругани мы не слышали никогда.

30-летняя Алла, любит гулять, забывая о том, что за малолетними детьми нужен присмотр, хотя бы за младшим, которому девять месяцев.

Подъехав к дому, вычислив квартиру, силовики долго звонили в дверь. Но им никто не открывал. Дети остались дома без присмотра, а чужим, как научили, открывать нельзя. Полицейские решили: надо взламывать! На место были вызваны скорая и служба спасения. За несколько минут спасатели вскрыли дверь болгаркой.

Чтобы спасти детей, силовикам пришлось болгаркой спиливать дверные петлиФото: Николай ХИЖНЯК

В квартире не было ни матери, ни одного взрослого, присматривающего за детьми. За старшего - 9-летний сын, пытающийся успокоить своих братьев и сестер. А в это время, как уже установили правоохранители, их мать гуляла, развлекалась и выпивала со своими подругами.

Все пятеро на одно лицо: исхудавшие, чумазые. Медики осмотрели малышей и заключили: двоих младших - в стационар на обследование, остальных - в социально-реабилитационный центр.

- Лежим сейчас в инфекционной больнице, - написала одна из кировчанок, узнавших о случившимся в социальных сетях. - Привезли малыша, месяцев девять. Санитарка говорит, что это пятый ребенок у мамаши, ушедшей в запой и загул. Привезли одного, без мамы, не может наесться, очень голодный. По словам санитарки, кушает и спит, очень маленький и худенький, на свой возраст не выглядит.

Галина еще добавила, что в пятницу после случившегося на квартиру № 63 несколько раз налетал какой-то мужик с битой. Приходил и колотил дубиной по железной двери. Она его прогоняла, но он не унимался, пока к дому не подъехал участковый.

«И, КСТАТИ, Я НЕ ПЬЮ, Я ГРУДЬЮ КОРМЛЮ»

Семья два года состояла на учете у органов опеки и попечительства. А в июле прошлого года в социальных сетях появился первый пост о неблагополучной семье.

Сегодня мой муж ездил на Монтажников, 24, помогать приятелю, - написали летом в группе «ЗК». - Приехав оттуда, муж сказал: «Я побывал в аду. Приехали на квартиру, открываем, а там полнейший срач, везде грязь и бардак, по квартире ходят трое детей, старшей лет семь, остальные - крошки совсем, четвертый, совсем малыш, лежит в люльке. Все они худые, чумазые, один вообще полностью голый, тот, что в люльке, очень сильно кричит и плачет. Пока мы работали, дети были одни. Мать вернулась часа через три»!

По словам соседей, помочь детям никто не мог. Алла, пока была дома, никого не пускала в квартиру: ни участкового, ни представителей службы опеки. А когда уходила в загул, то запирала дверь, оставив за ней маленьких детей.

30-летняя Алла летом пыталась оправдаться в социальных сетях за свой поступок, сейчас же от нее нет ни одного сообщения в комментариях. Фото: социальные сети

В комментариях к посту отметилась и сама Алла, написав, что на нее все наговаривают и в действительности все иначе.

- Я и есть та мать, - написала женщина. - Они наговаривают: сами пришли, разгромили все кровати. А все потому, что квартиру брату не уступаю, потому что он за бабушкой не ухаживал и даже не интересовался, как здоровье, сколько денег на лекарство уходило - все ему пофиг было! Бабушка умерла, а он права качает: я уже сама заявление написала за порчу имущества. Специалист по делам несовершеннолетних по нашему району уже заходила и видела все. Денег на адвоката пока нет. Так и живу, ругаясь с братом: фиг ему, а не квартира!

На многочисленные вопросы, как она смогла оставить детей одних в квартире на три часа, женщина ответила просто: ходила в магазин и выбивать с кого-то долг, а вовсе не гулять и пьянствовать.

- И, кстати, я не пью - я грудью кормлю, - ответила Алла. - Не в гостях была, а долг забрала и в магазин пошла. Что мне еще делать? Воспитываю сама. Папа нас бросил.

- Мда... Детей нельзя с собой в магазин было взять, - спросила в комментариях Любовь, - а не оставлять дома одних?

- А ты сама подумай: у меня их пять! Это беда, когда приходим в магазин. Я бы посмотрела, как бы вы жили. У вас и мамы, и папы, а мне помощи не от кого ждать, все сама! До магазина сходила, а не на пьянку. Это не преступление. Пошли вы! Хоть куда пишите - мне наплевать! За детей глотки всем порву, уроды вы, всем лишь бы пообсуждать, как бабки старые!

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. А органы опеки и попечительства собирают необходимые документы на лишение женщины родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

- Многодетная мать, которая подозревается в оставлении детей в опасности, в течение двух лет состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и остальных органах системы профилактики, - пояснили в городском управлении опеки и попечительства. - Специалисты служб системы профилактики регулярно посещают данную семью, оценивают условия проживания детей, проводят профилактические беседы с матерью. Также информация о состоянии детей и положении дел в семье регулярно поступает из органов здравоохранения. В систематических пьянках мать не была замечена, в плане бытовой обстановки минимальные условия для детей были созданы. В то же время в данной квартире социальные работники нередко фиксируют беспорядок и антисанитарию. По словам самой женщины, это первый случай, когда она решила уйти из дома ночью, оставив детей без присмотра.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

Напомним, что это третий за последний месяц случай безалаберного отношения матерей к своим детям.

Первый произошел 20 февраля. И потряс всю страну. 21-летняя девушка оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, уйдя на шесть суток гулять с подругами. Мать не оставила ребенку ни одного шанса на жизнь: она перекрыла в квартире воду, чтобы девочка не устроила потоп, и не оставила еды, из-за этого малютка ела стиральный порошок.

А буквально через неделю зуевская первоклассница упала с высоты пятого этажа, спускаясь по самодельному канату. Ее мать связала простыни, чтобы через окно выбраться из запертой квартиры и убежать гулять. Первую она отправила спускаться «по канату» дочь. Когда та сорвалась и упала в большой сугроб, горе-мать вызвала скорую, но, не дожидаясь медиков, ушла по своим делам, оставив дочь лежать в снегу.

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