Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 октября 2020 года: в регионе начались испытания вакцины против инфекции

Вакцину от коронавируса ввели 70 добровольцам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 23 октября.

В регионе выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 10777 жителей Кировской области. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписано 330 человек, в том числе 111 - из инфекционных госпиталей. Общее количество вылечившихся, у кого болезнь протекала с осложнениями, составляет 8873 человека.

В инфекционных стационарах проходят лечение 2950 пациентов с COVID-19, у 2862 человек (97% от количества госпитализированных) из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В горбольницах также лечатся еще более 600 пациентов с пневмонией, но у них коронавирус не подтвержден, либо результата теста еще нет.

В отделении реанимации находится 66 пациентов, 21 человек - на искусственной вентиляции легких. 12264 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще более 18 тысяч кировчан сидят дома на карантине, более 5 тысяч из них - дети. Заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период более 81000 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 158 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 23 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом в постановление внесли некоторые изменения. Так, заведениям общепита запрещено проводить дискотеки и иные досуговые мероприятия с 21.00 до 09.00. Школы области уходят на каникулы с 19 октября по 1 ноября, а техникумы и колледжи переводятся на дистанционный режим обучения на тот же период. Вузам рекомендовано поступить так же, но каждое учреждение будет решать для себя этот вопрос самостоятельно.

При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все центры площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут осуществлять свою деятельность, как и их торговые отделы. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, причем за ним собираются усилить наблюдение. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

В регионе откроются еще два коронавирусных госпиталя. Первый расположился в Белой Холунице на базе местной ЦРБ, его вместимость - 200 человек. Стационар будет принимать пациентов из Белохолуницкого, Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского и Нагорского районов Кировской области. Второй госпиталь откроют в Кирове, на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов. Принимать он будет пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19.

Кировчане отнюдь не спешат выполнять требования, продиктованные пандемией коронавируса. Рейды полиции показали, что в городских заведениях нередко нарушают требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в 11 местах нашли четыре нарушения. К примеру, в одном из них курили кальян и проходили дискотеки, несмотря на строгий запрет. Напомним, за нарушения положен штраф: для физлиц - от 15 до 40 тысяч рублей, для ИП - до 150 тысяч, для юрлиц - до 500 тысяч.

В регионе стартовали испытания вакцины против коронавируса. Ее ввели 70 добровольцам - студентам, медикам, продавцам и другим кировчанам, работающим с людьми. Сейчас они находятся под присмотром врачей в клинике областного медуниверситета. Как говорят сами добровольцы - они хотят этим принести пользу обществу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте