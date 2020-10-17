Коронавирус в Кирове: 105 новых случаев заражения

В стационарах проходит лечение 2731 житель области с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 17 октября.

За минувшие сутки в Кировской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Таким образом, общее количество за все время наблюдения пандемии в регионе превысило 10 тысяч.

Выписались за прошедшие сутки 283 заболевших, в том числе 182 пациента - из инфекционных госпиталей. Сейчас в стационарах проходит лечение 2731 житель области с COVID-19, у 2685 человек из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии на сегодняшний день находятся 66 пациентов, 20 человек - на искусственной вентиляции легких

По состоянию на 17 октября 2020 года в Кировской области зафиксировано:

- 10149 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8540 пациентов, у которых инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 152 человека умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2731 пациент лечится в инфекционных стационарах, у 2685 из них диагностирована пневмония;

- 9996 кировчан лечатся на дому.