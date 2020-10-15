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Коронавирус Covid-19

В Белой Холунице открылся госпиталь на 200 мест для пациентов с СOVID-19

Он разместился на базе местной центральной районной больницы
Наталья Трубина
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В Белохолуницкую ЦРБ прибудут как минимум 16 врачей и медсестер из других районов региона.

В Белохолуницкую ЦРБ прибудут как минимум 16 врачей и медсестер из других районов региона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госпиталь будет принимать пациентов из Белохолуницкого, Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского и Нагорского районов Кировской области. Об этом сообщил портал «Омутнинские ВЕСТИ+».

Для приема больных с новой инфекцией в стационаре провели «экспресс-модернизацию» - завезли оборудование и создали необходимые условия во всех помещениях. Также в Белохолуницкую ЦРБ прибудут как минимум 16 врачей и медсестер из других районов региона.

При этом режим больницы останется прежним, продолжится и оказание медпомощи по вызовам. Однако пациентов, нуждающихся в стационаре или операциях, будут временно отправлять в Киров или Омутнинск.

Напомним, это уже второй инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, который открылся на этой неделе.