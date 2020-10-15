В Кирове откроется еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Инфекционный госпиталь для пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19 развернется на улице Ленина, 200. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове на улице Ленина, 200 развернется инфекционный госпиталь для пожилых и маломобильных людей с симптомами СOVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Такое решение приняли, потому что в доме-интернате есть просторные и комфортные для проживания комнаты. К тому же он находится рядом с инфекционной больницей, где сейчас проходит лечение большинство заболевших коронавирусом.

Более 150 пожилых людей из дома-интерната на улице Ленина, 200 временно разместят в подобном корпусе на улице Колесникова. Там им обеспечат постоянный уход. Также принять пенсионеров готовы два реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кирове и Кирово-Чепецке. При этом они продолжат свою основную работу.

Родственники проживающих в доме-интернате могут в любое время получить информацию по телефону: 8(8332)22-02-03 (доб. 274 или 211).