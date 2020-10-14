Ограничительные меры в Кировской области продляются до середины ноября

Масочный режим - одна из обязательных ограничительных мер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничительные меры, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. Такое решение вынесло правительство региона. В силу соответствующее постановление вступает с 14 октября.

В документе появился ряд важных изменений. Так, с 19 октября по 1 ноября в школах объявлены каникулы, а учреждения среднего профессионального и дополнительного образования переходят на дистанционный режим. То же самое касается кружков, секций и студий. Вузам рекомендовано также перейти на удаленку, однако здесь уже каждое учреждение решает самостоятельно.

В фитнес-центрах вводится обязательное измерение температуры у сотрудников и персонала. Кафе, ресторанам и барам запрещается проводить дискотеки или другие досуговые мероприятия с 21.00 до 09.00. Работодателям рекомендуется перевести персонал на удаленную работу. Если это невозможно - ввести обязательную термометрию, а при работе с населением обеспечить масками и перчатками.

Масочный режим в регионе сохраняется и обязателен в общественных местах. «При выявлении нарушений сотрудники вправе отказать нарушителям в обслуживании и вызвать полицию», - сообщает пресс-служба правительства региона.