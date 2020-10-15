Кировские торговые центры продолжают работать в прежнем режиме

Во всех организациях и учреждениях обязательно нужно носить маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все ТЦ и ТРЦ в Кирове продолжают свою работу без изменений. Единственное, что в них недоступно жителям - это фудкорты. Информацию сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

14 октября вышло новое постановление о продлении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В документе появились некоторые изменения, которые вызвали вопросы у предпринимателей. Как выяснилось, по факту в работе торговых центров не меняется ничего.

В точках продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование. Торговые залы площадью до 800 метров продолжают работу, как и все отделы ТЦ. Закрытыми остаются только фудкорты.

Также изменения внесли в работу заведений общепита, запретив проводить дискотеки и иные увеселительные мероприятия с 21.00 до 09.00. В предприятиях и организациях усилен масочный режим.

Других изменений в работу магазинов, ТЦ и предприятий общепита не вносили.