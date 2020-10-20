Коронавирус в Кирове: ограничения соблюдают не все

В прошлые выходные полицейские выявили четыре нарушения, проверив 11 городских заведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове выявили нарушения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В прошлые выходные полицейские выявили четыре нарушения, проверив 11 городских заведений. В некоторых из них, несмотря на запрет, в ночное время проводились дискотеки и курили кальян. Сотрудники полиции зафиксировали административные правонарушения и передали материалы в суд для решения вопроса.

За нарушения предусмотрен штраф: гражданам - от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам - от 50 до 150 тысяч. Предпринимателям и юрлицам придется заплатить от 50 до 150 тысяч и от 200 до 500 тысяч соответственно или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Напомним, в регионе запрещена работа ночных клубов, дискотек и других подобных заведений, а также курение кальянов и трубок.