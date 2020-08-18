За шесть месяцев текущего года госдолг Кировской области вырос на 1 млрд рублей

Контрольно-счетная палата отмечает, что расходы на реализацию пяти государственных программ исполнены ниже 40% годового плана. Фото: Александр ГЛУЗ

Государственный долг Кировской области с начала текущего года увеличился на 1 млрд рублей и составил более 25,28 млрд рублей. Это связано с тем, что регион взял краткосрочные кредиты из федерального бюджета. Расходы же на покрытие долга за шесть месяцев составили 292 миллиона рублей или 36,3% годового плана. Такие данные приводит контрольно-счетная палата, которая подготовила отчет по мониторингу исполнения областного бюджета за 6 месяцев 2020 года.

В рейтинге долговой нагрузки, составленном специалистами «РИА-Рейтинг», Кировская область находится на 72 месте среди регионов. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета за 12 месяцев составляет 79,9%.

Отметим, что в целом за период с 2017 по 2019 годы госдолг снизился почти на 2 млрд рублей, а долговая нагрузка снизилась на 22,5%.

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

За первое полугодие текущего года в областной бюджет поступило более 31 млрд рублей доходов.

Налоговые доходы составили 13,8 млрд или 41% годового прогноза. Из них:

- на доходы физических лиц - 40,3%;

- на прибыль - 21,2%;

- доходы от уплаты акцизов - 19,7%.

Из-за пандемии коронавируса произошло уменьшение налоговых доходов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) по следующим показателям:

- 1,8 млрд - на прибыль организаций;

- 189 млн - на совокупный доходов;

- 175 млн - на имущество организаций.

В мае 2020 года заместитель председателя Законодательного Собрания Кировской области Роман Титов заявил, что в текущем году из-за ограничительных мер областной бюджет может не дополучить 4 млрд рублей.

Неналоговые доходы областного бюджета составили 726 млн рублей или 49,1% годового прогноза. Наибольшую долю поступлений занимает:

- плата за использование лесов - 62,9%;

- доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба - 25,1%.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

За первые шесть месяцев текущего года расходы областного бюджета составили 31,1 млрд рублей. Сейчас исполнение бюджета реализуется в рамках 25 государственных программ.

Провал национальных проектов?

Контрольно-счетная палата отмечает, что расходы на реализацию пяти государственных программ (20% их общего количества) по состоянию на 1 июля 2020 исполнены ниже 40% годового плана, в том числе:

- Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области - 9,4%;

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов - 18,2%;

- Развитие транспортной системы - 26,1%;

- Обеспечение граждан доступным жильем - 34,3%;

- Управление государственным имуществом - 37,9%.

Специалисты контрольно-счетной палаты рассказали, что основными причинами такого низкого освоения средств стали:

- заключение контрактов со сроком их исполнения и оплаты во 2 полугодии 2020 года;

- длительные сроки проведения государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства;

- нарушение подрядчиками сроков исполнения работ и поставки товаров по контрактам;

- ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, контрольно-счетной палатой выявлены риски не выполнения уже заключенных контрактов. Так, не освоено 180 миллионов на ремонт трассы Киров-Советск-Пасегово-Стрижи в Кирово-Чепецком районе. Причина - отсутствие положительного заключения государственной экспертизы, в связи с чем не объявлены торги на проведение ремонтных работ. Сама же программа «Развития дорожного хозяйства» освоена лишь на 1,2%.

Реализация проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» выполнена на 0,2%. Причины:

- не разработаны в полном объеме проекты организации дорожного движения;

- отсутствие в муниципальных образованиях согласования разрабатываемых проектов с ГИБДД;

- необходимость доработки технического задания.

Более того, пять автоматизированных пунктов весогабаритного контроля не смогут установить в 2020 году из-за несвоевременной и некачественной разработки конкурсной документации и технического задания. Перенос сроков запланирован на 2021 год.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» находится на уровне 9,6% от плана.

- Идет благоустройство 68 дворовых территорий и 59 общественных пространств, которые планируется завершить и оплатить в срок до 31 декабря 2020. При этом не приступили к работам на 15 дворовых территориях и 9 общественных пространствах, - сообщили в контрольно-счетной палате Кировской области.

Контрольно-счетная палата Кировской области также нашла нарушения в реализации двух проектов, которые победили во всероссийском конкурсе.

В Омутнинске сроки сдачи проекта «ЗАВОДной Омутнинск» могут быть сорваны. Дело в том, что сейчас «нарушены плановые сроки конкурсных процедур по отбору подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ».

В Советске работы должны завершиться до 1 декабря 2020 года. Однако сейчас подрядчиком выполнено лишь 7% от общего объема работ, а освоение бюджетных средств составляет лишь 1,9 миллиона рублей или 3,4% от цены контракта.

Отметим, заключения экспертов контрольно-счетной палаты направлены в Законодательное собрание и губернатору Кировской области.

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