2020-05-29T11:21:41+03:00
Общество

В Кировской области снизят ставки по УНС

Депутаты ОЗС приняли законопроект в первом чтении
Виктор Карпов
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Состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. Фото: zsko.ruСостоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. Фото: zsko.ru
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В четверг, 28 мая, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. Депутаты в первом чтении приняли законопроект по снижению налоговых ставок. Он коснется тех, кто работает по упрощенной системы налогообложения. Согласно документу, для тех кто платит налог с дохода, ставка составит 1%. Если налог уплачивается по системе «доходы минус расходы», ставка будет 5%. Пониженные ставки будут действовать с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Региональный министр экономического развития Наталья Кряжева считает, что такое решение позволит поддержать порядка 6 тысяч налогоплательщиков Кировской области, снизив для них налоговую нагрузку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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