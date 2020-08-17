Коронавирус в Кировской области, последние новости на 17 августа 2020 года: более полусотни заразившихся за сутки

На данный момент в нашем регионе зафиксировали более пяти с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения COVID-19. Число выздоровевших вдвое меньше: накануне из инфекционных госпиталей выписали 25 пациентов. Также, по данным уже федерального оперштаба, за минувшие 24 часа от новой болезни скончался еще один кировчанин.

Таким образом, по состоянию на утро 17 августа 2020 года в нашем регионе выявили 5709 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Победили болезнь в регионе 4892 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 86 человек.

В инфекционных стационарах сейчас находится 771 зараженный новой инфекцией, у которого болезнь протекает со всеми симптомами. У 472 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 18 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под присмотром врачей сейчас находятся 3040 человек. Это - жители и гости региона: контактные либо приехавшие из других областей. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего наблюдения сняли 52251 человека.

В Кировской области осенью вполне может начаться всплеск заболеваемости. По ожиданиям кировского Роспотребнадзора, пандемия коронавируса будет носить многоволновый характер. Что означает возможность прироста числа заболевших в Кировской области. Сейчас ведомство мониторит ситуацию и проводит исследования для оперативного прогноза.

В десяти районах Кировской области, по данным регионального Минздрава, у зараженных коронавирусом пациентов нет осложнений в виде пневмонии. Счастливчики - Верхнекамский, Даровской, Кикнурский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Опаринский, Санчурский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. В пятерке антилидеров по количеству «ковидных» больных с пневмониями - Киров (240 пациентов), Вятскополянский (36), Кирово-Чепецкий (20), Подосиновский (20), Афанасьевский (16) и Слободской (14) районы.

Тем временем руководители кировских кинотеатров и концертных залов подписали с Вятской торгово-промышленной палатой особую декларацию. Этот шаг означает добровольное согласие взять на себя обязательство по соблюдению всех требований Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавируса. Напомним, такое соглашение в ВТПП подписали уже не в первый раз. Ранее это сделали руководители кировских торговых центров и заведений сферы общепита. Подобную практику, по словам президента ВТПП Андрея Усенко, оценили и в других регионах. И, вполне возможно, что она распространится по всей стране. Напоминаем, кинотеатры в Кировской области открылись с 10 августа.

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