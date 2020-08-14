Коронавирус в Кировской области, последние новости на 14 августа 2020 года: осенью возможен рост заболеваемости

В Кировской области осенью вполне может пойти всплеск заболеваемости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 62 новых случая заражения COVID-19. Число выздоровевших почти идентично количеству заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 61 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 14 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировано 5540 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели в регионе 4693 человека. По данным федерального оперштаба, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 83 человека.

В инфекционных стационарах сейчас находятся 759 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 500 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 17 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома, под наблюдением медиков, находятся 3297 человек - приехавшие из других регионов кировчане и гости, а также все, кто контактировал с заболевшими. Среди них, по утверждению оперштаба, не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 51644 жителя региона.

Тем временем в Кировской области осенью вполне может пойти всплеск заболеваемости. По утверждению кировского Роспотребнадзора, ожидается многоволновый характер пандемии коронавируса. В том числе возможен рост числа заболевших в Кировской области. Сейчас ведомство мониторит ситуацию и проводит исследования для оперативного прогноза.

В десяти районах региона, по утверждению областного Минздрава, нет «ковидных» пациентов с пневмониями. Счастливчиками стали Верхнекамский, Даровской, Кикнурский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Опаринский, Санчурский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. В пятерке антилидеров по количеству пациентов с коронавирусом, осложненным пневмонией - Киров (240 пациентов), Вятскополянский (36), Кирово-Чепецкий (20), Подосиновский (20), Афанасьевский (16) и Слободской (14) районы.

Тем временем руководители кировских кинотеатров и концертных залов подписали с Вятской торгово-промышленной палатой особую декларацию. Таким образом они добровольно обязались соблюдать все требования Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавируса. Напомним, такое соглашение в ВТПП подписали уже не в первый раз. Ранее это сделали руководители кировских торговых центров и заведений общепита. Между прочим, подобную практику, по словам президента ВТПП Андрея Усенко, оценили и в других регионах. И, вполне возможно, что она распространится по всей стране. Напоминаем, кинотеатры в регионе открылись с 10 августа.

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