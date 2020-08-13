Коронавирус в Кирове: количество выздоровевших и заболевших за сутки почти одинаково

За минувшие сутки коронавирус выявили у 62 кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области еще 62 человека заразились коронавирусом. Число выздоровевших держится практически на том же уровне. Накануне из инфекционных стационаров выписали 61 вылеченного от COVID-19 пациента. Данных о новых умерших от болезни, по информации федерального оперштаба, нет.

Таким образом, по состоянию на 13 августа 2020 года, в Кировской области зарегистрировали:

- 5540 случаев заражения с симптомами болезни;

- 4693 человека выздоровели;

- 82 пациента умерли;

- 3297 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;

- 51644 человека сняли с него за весь период.

В инфекционных госпиталях на круглосуточном лечении сейчас находятся 759 пациентов с коронавирусом. У 500 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 17 человек. Количество заболевших, подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, увеличилось до восьми человек.