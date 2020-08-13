Коронавирус в Кирове: количество выздоровевших и заболевших за сутки почти одинаково

За минувшие сутки коронавирус выявили у 62 кировчан.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в Кировской области еще 62 человека заразились коронавирусом. Число выздоровевших держится практически на том же уровне. Накануне из инфекционных стационаров выписали 61 вылеченного от COVID-19 пациента. Данных о новых умерших от болезни, по информации федерального оперштаба, нет.
Таким образом, по состоянию на 13 августа 2020 года, в Кировской области зарегистрировали:
- 5540 случаев заражения с симптомами болезни;
- 4693 человека выздоровели;
- 82 пациента умерли;
- 3297 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;
- 51644 человека сняли с него за весь период.
В инфекционных госпиталях на круглосуточном лечении сейчас находятся 759 пациентов с коронавирусом. У 500 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 17 человек. Количество заболевших, подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, увеличилось до восьми человек.