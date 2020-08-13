Коронавирус в Кирове: ждать ли второй волны заболеваемости осенью

Стоит ли кировчанам ожидать второй волны коронавируса, разъяснили в Роспотребнадзоре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето идет на спад, а вот пандемия коронавируса как-то не спешит, пусть нам и говорят обратное. На данный момент в Кировской области ежедневно регистрируется в среднем с полсотни новых случаев заражения. Выздоравливающие, конечно, постепенно догоняют, и это плюс. Однако с приближением осени многие заговорили о второй волне коронавируса. Мол, холода, обострение ОРВИ и гриппа могут спровоцировать всплеск заболеваемости новой инфекцией. «Комсомолка» попыталась узнать, так ли это, у специалистов кировского управления Роспотребнадзора.

Методика прогнозирования, как нам сообщили, основывается на многолетних наблюдениях за конкретной инфекцией. Так прогнозируют вспышки заболеваний ОРВИ, гриппа и других подобных сезонных заболеваний. В случае с коронавирусом все куда сложнее. Данный тип инфекции совсем новый, и о многолетних наблюдениях речи даже не идет. В прошлые годы, заявили нам в Роспотребнадзоре, ее не регистрировали. И поэтому прогнозирование на уровне субъекта не проводится.

Однако все равно ждут. Пусть и готовятся к полному снятию ограничений. Глава кировского Роспотребнадзора Елизавета Белоусова, ответившая на наш запрос, пояснила: новая волна вполне возможна.

- С учетом развития других пандемий ожидается многоволновый характер пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе возможен рост заболеваемости в Кировской области, - сообщили нам в управлении.

Сейчас ведомство проводит систематические мониторинговые исследования этиологической структуры ОРВИ и пневмонии для оперативного прогноза. Результаты с начала осенне-зимнего сезона публикуются на сайте кировского Роспотребнадзора.

Напомним, что на сегодняшний день, 13 августа 2020 года, в Кировской области зарегистрировали 5540 случаев заражения с симптомами заболевания за весь период наблюдения болезни, в том числе 62 за минувшие сутки. Вылечились от коронавируса 4693 человека. Умерли 82 пациента.