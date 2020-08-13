Коронавирус в Кировской области: в десяти районах нет больных с пневмонией

Наибольшее количество зараженных коронавирусом пациентов с пневмонией в Кирове - 240 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Кировской области опубликовал статистику по районам, показывающую ситуацию по больным с пневмониями. Согласно этим данным, лидирует в списке, несомненно, центр региона - 240 пациентов. Следом за ним - Вятскополянский (36), Кирово-Чепецкий (20), Подосиновский (20), Афанасьевский (16) и Слободской (14) районы.

Есть в списке и те территории, чьих заболевших жителей вовсе миновали осложнения. Так, счастливчиками стали 10 районов. Это Верхнекамский, Даровской, Кикнурский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Опаринский, Санчурский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. В них не зарегистрировали ни одного «ковидного» пациента с пневмонией.

Всего сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 759 человек, зараженных коронавирусом. Осложнения в виде пневмонии - у ровно 500 из них. Напомним, на данный момент в Кировской области зафиксировали 5540 случаев заражения с симптомами болезни, в том числе 62 за минувшие сутки. Выписались из больниц 4693 выздоровевших пациента. Умерли за весь период наблюдения коронавируса 83 человека.