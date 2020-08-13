Коронавирус в Кировской области, последние новости на 13 августа 2020 года: от болезни скончались 82 зараженных

Ежедневно регистрируют более 50 новых случаев заражения. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 55 новых случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших на десяток больше. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 65 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 13 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировано 5478 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели в регионе 4632 человека. По данным федерального оперштаба, в Кировской области от коронавируса скончался еще один зараженный. Число жителей региона, умерших от новой болезни за весь период, составляет 82 человека.

В инфекционных стационарах сейчас на лечении 772 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 520 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 17 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома, под наблюдением медиков, находятся 3114 человек - приехавшие из других регионов кировчане и гости и все, кто контактировал с заболевшими. Среди них, по утверждению оперштаба, не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 51425 жителей региона.

С понедельника, 10 августа, в Кировской области, в соответствии с постановлением правительства региона, разрешили проводить групповые занятия в фитнес-центрах, спорткомплексах и бассейнах. Правда, при соблюдении посетителями и сотрудниками всех мер профилактики распространения коронавируса.

Кстати, кировчане могут не только заняться спортом или фитнесом, но и сходить в кинотеатры. Им разрешили работать на тех же условиях: между зрителями, соблюдающими масочный режим, в зале должно быть не менее полутора метров. После каждого сеанса необходима полная дезинфекция кинозала.

Решение об открытии массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. И массовые мероприятия по-прежнему под запретом. Театры и концертные залы смогут пригласить зрителей только с 15 сентября. Всех желающих посмотреть спектакль в режиме оффлайн должны разместить на метровой дистанции друг от друга. Ближе можно будет разместить только родственников.

Тем временем руководители кировских кинотеатров и концертных залов подписали с Вятской торгово-промышленной палатой особую декларацию. Таким образом они добровольно обязались соблюдать все требования Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавируса. Напомним, такое соглашение в ВТПП подписали уже не в первый раз. Ранее это сделали руководители кировских торговых центров и заведений общепита. Между прочим, подобную практику, по словам президента ВТПП Андрея Усенко, оценили и в других регионах. И, вполне возможно, что она распространится по всей стране.

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