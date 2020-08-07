Ослабление ограничений в Кирове: с 10 августа можно заняться фитнесом

С 10 августа можно будет заниматься не только на уличных площадках, но и в залах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Правительство Кировской области внесло очередные изменения в постановление о введении ограничительных мероприятий на территории региона. Они коснуться фитнес-центров и спортивных учреждений. И не могут не порадовать кировчан, предпочитающих здоровый образ жизни. Так, с 10 августа разрешат проводить групповые занятия в фитнес-центрах. Правда, посетители должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга и соблюдать меры профилактики. На таких же условиях смогут начать работу спорткомплексы и бассейны.
С этого же откроются кинотеатры. На тех же условиях: соблюдение всех мер безопасности в условиях распространения коронавируса.
Открытие массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. По-прежнему под запретом и проведение массовых мероприятий.
Театры смогут проводить спектакли в режиме оффлайн с 15 сентября. Зрителей должны рассаживать на метровой дистанции. На более близком расстоянии можно будет разместить только родственников.
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