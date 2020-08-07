Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 августа 2020 года: 58 новых случаев заражения, 78 человек выздоровели

27 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Кирове, Афанасьевском и Кирово-Чепецком районах. Число выздоровевших в последние дни превышает число заболевших. Что, конечно, радует. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 78 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 7 августа 2020 года в Кировской области выявили 5168 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4292 человека. Правда, и число умерших увеличилось: по данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли уже 76 жителей области.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 796 зараженных. У 700 из них коронавирус протекает с сопутствующим заболеванием - пневмонией. 27 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2957 человек - приезжие из других регионов и контактировавшие с заболевшими. Среди них нет ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 49539 жителей и гостей региона.

В Кирове планируют возобновить работу кинотеатров. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Игоря Васильева с представителями кировских кинотеатров.

- Мы очень благодарны губернатору, что он согласился принять и выслушать нас, так как индустрия в целом находится в упадке, - рассказал директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин.

По его словам, названная Игорем Васильевым дата возобновления работы кинотеатров - 10 августа - отличное время. Представители этих организаций успеют подготовиться к работе. Кроме того, к этом времени выйдут в прокат качественные российские и зарубежные фильмы.

Руководители кинотеатров заверили, что будут соблюдат все санитарно-эпидемиологические правила: проводить полную дезинфекцию залов после каждого сеанса и соблюдать дистанцию между зрителями и масочный режим.

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