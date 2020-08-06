Коронавирус в Кирове: 58 новых случаев заражения

У 700 пациентов болезнь протекает с пневмонией. Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом, протекающим с симптомами заболевания. Выписали из госпиталей 78 жителей области.

Таким образом, на утро 6 августа в регионе зарегистрировали 5168 случаев заражения новой инфекцией. Выздоровели 4292 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф число умерших в Кировской области увеличилось до 76.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях лечатся 796 пациентов с COVID-19. У 700 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 27 пациентов, 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2957 человек. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения сняли с карантина 49539 жителей области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте