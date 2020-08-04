Кинотеатры в Кировской области откроются 10 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:53:39+03:00

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В Кирове планируют возобновить работу кинотеатров. Об этом стало известно сегодня на встрече правительства с представителями бизнес-компаний.

- Мы очень благодарны губернатору, что он согласился принять и выслушать нас, так как индустрия в целом находится в упадке. 10 августа – отличная дата для открытия: кинотеатры успеют подготовится к работе. Кроме того, к этом времени выйдут в прокат качественные российские и зарубежные фильмы» - рассказал директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин.

Кинотеатры будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила: дистанция между зрителями, дезинфекция помещений, масочный режим.

- Все эти меры мы уже соблюдали в марте 2020 года вплоть до полного закрытия кинотеатров. Поэтому у нас будут максимально безопасно, - подчеркнул Дмитрий Потемкин.

Кинотеатр «Колизей» откроет свои двери с позитивных кинофильмов, таких как российские комедии «Хеппи Энд», «Красотка в ударе», а так же иностранного семейного приключенческого фильма «Спасти Панду». Билеты можно купить в кассах и терминалах самообслуживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU