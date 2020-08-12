Коронавирус в Кировской области, последние новости на 12 августа 2020 года: заболевших и выздоровевших почти равное количество

Почти у 80% зараженных коронавирусом болезнь осложняется пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили новых 56 случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших почти равно числу заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 58 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 11 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировано 5423 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели в регионе 4567 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умер 81 житель региона.

В инфекционных стационарах сейчас на лечении 793 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 528 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 20 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома, под наблюдением медиков, находятся 3055 человек – приехавшие из других регионов кировчане и гости из других регионов и все, кто контактировал с заболевшими. Среди них, по утверждению оперштаба, не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 50604 жителя региона.

С понедельника, 10 августа, в Кировской области, в соответствии с постановлением правительства региона, разрешили проводить групповые занятия в фитнес-центрах, спорткомплексах и бассейнах. Правда, при соблюдении всеми посетителями и сотрудниками всех мер профилактики распространения коронавируса.

Но кировчне могут не только заняться спортом или фитнесом, но и сходить в кинотеатры. Им разрешили работать на тех же условиях: между зрителями, соблюдающими масочный режим, в зале должно быть не менее полутора метров, после каждого сеанса - полная дезинфекция.

Решение об открытии массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. И массовые мероприятия по-прежнему под запретом.Театры и концертные залы смогут пригласить зрителей только с 15 сентября. Всех желающих посмотреть спектакль в режиме оффлайн должны разместить на метровой дистанции друг от друга. Ближе можно будет разместить только родственников.

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