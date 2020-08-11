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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: болезнь победили 4567 человек

На данный момент в инфекционных больницах проходят лечение 793 пациента
Виктор КарповВиктор КарповВикторКарпов
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Из инфекционных больниц выписали еще 58 человек, которые смогли победить болезнь.

Из инфекционных больниц выписали еще 58 человек, которые смогли победить болезнь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным министерства здравоохранения Кировской области, за прошедшие сутки в регионе выявлены 56 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных больниц выписали еще 58 человек, которые смогли победить болезнь.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 793 пациента, у 548 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 20 пациентов. Восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома, под наблюдением медиков, находятся 3055 человек. Среди них не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 50604 жителя региона.

За минувшие сутки в Кировской области скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таки данный приводи федеральный сайт стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по состоянию на 11 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-5423 случая заражения коронавирусом;

- 4567 пациентов вылечились;

- 81 заболевший умер - по данным сайта стопкоронавирус.рф.