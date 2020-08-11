Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 августа 2020 года: с карантина сняли более 50 тысяч человек

Тем временем, по данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 56 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших почти равно числу заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 58 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 11 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировано 5423 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4567 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умер 81 жителей региона.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 793 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 528 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 20 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Дома, под наблюдением медиков, находятся 3055 человек - приезжие из других регионов и все, кто контактировал с заболевшими. Среди них не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 50604 жителя региона.

Вчера, 10 августа, начались групповые занятия в фитнес-центрах. Правда, посетители должны соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса. На таких же условиях начали работу спорткомплексы и бассейны.

Кинотеатры тоже возобновили работу. И на тех же условиях: соблюдение всех мер безопасности в условиях распространения новой инфекции. Между зрителями в зале должно быть не менее полутора метров, после каждого сеанса - полная дезинфекция.

Открытие массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. И массовые мероприятия по-прежнему под запретом.Театры и концертные залы смогут пригласить зрителей с 15 сентября. Всех желающих посмотреть спектакль в режиме оффлайн должны разместить на метровой дистанции друг от друга. Ближе можно будет разместить только родственников.

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