Коронавирус в Кирове: число умерших достигло 80 человек

На данный момент в госпиталях проходят лечение 829 жителей области с коронавирусом. Фото: Алексей Гмызин

За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 41 новый случай COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписаны 40 человек. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 829 жителей области с коронавирусом, у 579 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 22 пациента. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число умерших от COVID-19 в Кировской области достигло 80 человек. К сожалению, за последние сутки в инфекционном госпитале скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Таким образом, по состоянию на 10 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-5367 случаев заражения коронавирусом;

- 4509 пациентов вылечились;

- 80 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3120 человек на домашнем карантине.