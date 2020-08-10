Коронавирус в Кирове: число умерших достигло 80 человек

На данный момент в госпиталях проходят лечение 829 жителей области с коронавирусом.
Фото: Алексей Гмызин
За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 41 новый случай COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписаны 40 человек. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.
На данный момент в госпиталях проходят лечение 829 жителей области с коронавирусом, у 579 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 22 пациента. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, число умерших от COVID-19 в Кировской области достигло 80 человек. К сожалению, за последние сутки в инфекционном госпитале скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Таким образом, по состоянию на 10 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
-5367 случаев заражения коронавирусом;
- 4509 пациентов вылечились;
- 80 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;
- 3120 человек на домашнем карантине.