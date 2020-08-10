Коронавирус в Кировской области, последние новости на 10 августа 2020 года: выздоровели 23 человека, заразились - 50

Шестеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, число выздоровевших снова почти в два раза меньше числа заболевших. Из инфекционных госпиталей выписали 23 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 10 августа 2020 года в Кировской области выявили 5326 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4469 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от новой инфекции умерли 79 жителей региона. В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 822 зараженных. У 599 из них коронавирус осложняется пневмонией. 22 пациента в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине находятся 3124 человека - приезжие из других регионов и все, кто контактировал с заболевшими. Среди них не зарегистрировано ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 49910 жителей и гостей региона.

Напомним, что 6 августа правительство Кировской области внесло очередные изменения в постановление об ограничительных мероприятиях на территории региона. Так, с сегодняшнего дня, 10 августа разрешат проводить групповые занятия в фитнес-центрах. Правда, посетители должны соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса. На таких же условиях смогут начать работу спорткомплексы и бассейны.

С сегодняшнего дня кировчане также смогут сходить в кино. Но между зрителями в зале должно быть не менее полутора метров, после каждого сеанса - полная дезинфекция.

Открытие массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. По-прежнему под запретом и проведение массовых мероприятий.

А вот на спектакль в театре можно будет сходить только с 15 сентября. Всех желающих посмотреть представлени в режиме оффлайн должны разместить на метровой дистанции друг от друга. Ближе можно будет разместить только родственников.

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