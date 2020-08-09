Коронавирус в Кирове: в отделении реанимации находятся 22 пациента

На данный момент в госпиталях проходят лечение 822 пациента с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кировской области выявлено еще 50 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписаны 23 человека. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонией.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 822 пациента с коронавирусом, у 599 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 22 пациента. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалению, еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в инфекционном госпитале. По данным сайта стопкоронавирус.рф, число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 79.

Таким образом, по состоянию на 9 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

-5326 случаев заражения коронавирусом;

- 4469 пациентов вылечились;

- 79 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3124 человека на домашнем карантине.