Коронавирус в Кировской области, последние новости на 9 августа 2020 года: открытие спа-салонов и соляриев откладывается еще на 10 дней

С 10 августа разрешат проводить групповые занятия в фитнес-центрах, а вот массажные салоны пока под запретом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Кировской области внесло очередные изменения в постановление об ограничительных мероприятиях на территории региона. Так, с 10 августа разрешат проводить групповые занятия в фитнес-центрах. Правда, посетители должны соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса. На таких же условиях смогут начать работу спорткомплексы и бассейны.

С этой же даты откроются кинотеатры. И на тех же условиях: соблюдение всех мер безопасности в условиях распространения новой инфекции. Между зрителями в зале должно быть не менее полутора метров, после каждого сеанса - полная дезинфекция.

Открытие массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. По-прежнему под запретом и проведение массовых мероприятий.

Театры смогут пригласить зрителей в залы с 15 сентября. Всех желающих посмотреть спектакль в режиме оффлайн должны разместить на метровой дистанции друг от друга. Ближе можно будет разместить только родственников.

Тем временем, по данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших почти в два раза превышает число заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 83 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 9 августа 2020 года в Кировской области выявили 5276 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4446 человека. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 78 жителей региона.В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 766 зараженных. У 593 из них коронавирус протекает с осложнением - пневмонией. 23 пациента в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашний карантин помещены 3010 человек - приезжие из других регионов и все, кто контактировал с заболевшими. Среди них не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 49910 жителей и гостей региона.

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