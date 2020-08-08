Коронавирус в Кирове: выздоровевших почти в два раза больше, чем заболевших

Число находящихся на лечении в инфекционных стационарах неуклонно сокращается. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кировской области на утро 8 августа выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. У вновь зарегистрированных отмечены все симптомы заболевания. Выздоровевших почти в 2 раза больше. За прошедшие сутки из инфекционных стационаров выписали 83 пациента. Таким образом, в регионе выявлено 5276 случаев заражения новой инфекцией. Общее количество вылечившихся от коронавируса в регионе составляет 4446 человек.

В инфекционных госпиталях на лечении находятся 766 жителя области с COVID-19. У 593 человек из их числа коронавирус осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 23 пациента, семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под наблюдением медиков находятся 3010 человек. Это все, кто контактировал с заболевшими и жители области, прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения 49910 человек.

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