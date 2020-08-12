Кировские кинотеатры и концертные залы обязались соблюдать требования Роспотребнадзора

Подобную декларацию в Вятской торгово-промышленной палате подписывают уже в третий раз. Фото: vk.com/club195823056

Руководители кировских кинотеатров и концертных залов обязались соблюдать все требования Роспотребнадзора. Свое добровольное согласие они выразили, подписав особую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба Вятской торгово-промышленной палаты.

Напомним, с 10 августа в области разрешили работу кинотеатров и концертных залов. Возобновляются все гастроли, концерты и кинопоказы. Руководители учреждений обязались добровольно соблюдать все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам президента ВТПП Андрея Усенко, кировский бизнес сплотился за период пандемии. Все предприниматели заинтересованы в возобновлении работы, а также минимизации рисков для жителей области и обеспечении безопасности. К слову, такой проект по подписанию декларации заинтересовал и другие регионы, которые, возможно, переймут наш опыт.

Напомним, это уже не первое подобное соглашение, подписанное в ВТПП. Ранее такую декларацию заключили руководители кировских торговых центров и точек общепита.