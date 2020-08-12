Коронавирус в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 772 зараженных

Количество пациентов, госпитализированных в отделение реанимации, уменьшилось до 17. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших, к счастью, больше на десяток. Накануне из инфекционных стационаров выписали 65 вылечившихся от болезни человек.

Также, по данным федерального оперштаба, в Кировской области скончался еще один человек с диагнозом COVID-19.

Таким образом, по состоянию на 12 августа 2020 года в нашем регионе выявили:

- 5478 зараженных с симптомами болезни;

- 4632 выздоровевших;

- 82 умерших;

- 3114 жителей и гостей области находятся на домашнем карантине;

- 51425 человек сняты с него за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным наблюдением врачей лечатся 772 пациента с коронавирусом. У 520 из них болезнь протекает с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, к счастью, снизилось - до 17 человек. Число подключенных к аппарату ИВЛ пациентов также сократилось на два - до шести заболевших.