36 кировских дворов отремонтируют в 2021 году

Менее полусотни кировских дворов прошли отбор из двухсот заявок на ремонт. Фото: admkirov.ru

В 2021 году 36 кировских дворов удостоятся ремонта. Пройдя отбор среди двухсот заявившихся, они стали претендентами на восстановление. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» общественная комиссия оценивала каждый из них.

В дальнейшем с жильцами дворов, прошедших отбор, проведут согласование объемов работ и схем благоустройства. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, контракт на выполнение ремонта заключат во втором квартале 2020 года. Работы стартуют в начале нового строительного сезона, уже в будущем году.

Посмотреть, вошел ли ваш двор в список счастливчиков, можно на картинках ниже.

В список попали придомовые территории по всему городу. Фото: admkirov.ru

Большинство находятся в центре города. Фото: admkirov.ru