«Люди у них - это не люди, а вещи»: кировских бюджетников пытаются выселить из служебного жилья

В Кирове продолжается борьба за служебное жилье, предоставленное работникам бюджетной сферы. Речь идет о ста квартирах, построенных в рамках программы «Служебное жилье», которые находились в собственности АО «КРИК». В сентябре 2018 года стало известно, что АО «КРИК» признали банкротом. Напомним, что на реализацию данной программы правительство региона выделило 450 миллионов в уставной капитал компании. В 2020 году конкурсный управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться.

Вокруг служебных квартир разгорелся нешуточный скандал. 13 мая текущего года председатель правительства Александр Чурин провел встречу с жильцами квартир. Он рассказал, что данный вопрос находится в правительстве на особом контроле и правительство не допустит нарушение прав граждан. Кроме того, результаты торгов будут оспариваться в Арбитражном суде.

Александр Чурин провел встречу с жильцами квартир. Фото: kirovreg.ru

- Программа строительства и предоставление жилья работникам бюджетной сферы реализовывалась через «Кировскую региональную ипотечную корпорацию», - рассказал Александр Чурин. - В 2015 году часть жилого фонда была передана в залог коммерческим организациям. Сейчас корпорация находится в стадии банкротства. Обращаю внимание, что права граждан не будут нарушены, и все сотрудники будут обеспечены служебным жильем. Все договоры аренды продолжают действовать, все условия продолжат сохраняться.

Однако во вторник, 30 июня, на заседании гордумы депутат Надежда Сураева вновь подняла вопрос о жилье для работников бюджетной сферы. По словам Надежды Васильевной, в общественную приемную обратились жильцы шести квартир, с которыми был заключен договор не аренды, а хранения. Им предлагается в течение 2 недель найти другое жилье, которое якобы будет оплачивать новый собственник.

Заседание Гордумы. Фото: duma.mo-kirov.ru

- Представьте, какой цинизм чиновников при заключении таких договоров. Люди у них - это не люди, а вещи, - рассказала Надежда Сураева. - И по договору хранения хранителем выступали работники социальной сферы, они же по этому договору были плательщиками. Хотя плательщиком всегда выступает поклажедатель. Было полностью подменено понятие одного договора другим.

Отметим, что такой договор должен считаться притворным. Так как обычно предметом хранения является движимое имущество. Поэтому суд может признать дынные договоры недействительными. Однако п. 3 ст. 926 ГК РФ предусмотрен особый вид договора хранения - секвестр. Согласно ему, на хранение может быть передано и недвижимое имущество.

- У меня большой вопрос, где была наша налоговая служба, которая сыплет запросами и проверками бизнеса, когда под носом в «Кировской региональной ипотечной корпорации» заключаются такие мнимые и незаконные договоры, - заявила Надежда Сураева.

Городская дума приняла решение рассмотреть данный вопрос в июле на заседании постоянной комиссии по социальной сфере с привлечением представителей Правительства Кировской области. Помимо этого, Надежда Сураева сообщила, что совместно со специалистами общественной приемной постарается через суд переквалифицировать данные договоры хранения в договоры аренды.

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