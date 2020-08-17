В Кировской области реализация проектов - победителей всероссийского конкурса идет с опозданием

На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» выделено 70 млн рублей. Фото: kirovreg.ru

Контрольно-счетная палата Кировской области нашла нарушения в реализации двух проектов, которые победили во всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды».

В текущем году на проект «ЗАВОДной Омутнинск» было выделено около 70 миллионов рублей. До 2021 года в городе должен появится парк искусств, сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, газоны и лавочки. Однако специалисты контрольно-счетной палаты предупреждают, что сроки сдачи проекта могут быть сорваны. Дело в том, что сейчас «нарушены плановые сроки конкурсных процедур по отбору подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ».

Вторым победителям программы стал проект из города Советска. Там работы должны завершиться до 1 декабря 2020 года. Однако сейчас подрядчиком выполнено лишь 7% от общего объема работ, а освоение бюджетных средств составляет лишь 1,9 миллиона рублей или 3,4% от цены контракта. Общая сумма финансирования составляет 60 миллионов рублей.

Советск получит 60 миллионов на проект благоустройства Кукарской слободы. Фото: kirovreg.ru

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