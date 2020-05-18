130 миллионов рублей пойдут на благоустройство Советска и Омутнинска

18 Май 2020 2020-05-18T10:09:17+03:00

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Кировской области выделят 130 миллионов на благоустройство Советска и Омутнинска. Деньги поступят по национальной программе «Жилье и городская среда».

Советск получит 60 миллионов на проект благоустройства Кукарской слободы. Сейчас работы в городе уже ведутся. Глава района Сергей Галкин рассказал, что деньги пойдут на восстановление набережной, на месте бывшей пристани появится лодочная станция. Также планируют открыть небольшой кинотеатр и кафе. Успенскую площадь украсят подсветкой. Работы должны завершить к концу 2020 года.

На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» выделено 70 млн рублей. Согласно проекту в городе до 2021 года должны благоустроить набережную. Помимо этого, в Омутнинске появится парк искусств, городской сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, газоны и лавочки.

На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» выделено 70 млн рублей. Фото: kirovreg.ru

Напомним, что свои проекты по благоустройству выставляли Нолинск, Котельнич, Омутнинск, Советск, Яранск, Кирово-Чепецк и Слободской. Но из семи муниципалитетов Кировской области в конкурсе смогли победить только два.

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ИСТОЧНИК KP.RU