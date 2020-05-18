130 миллионов рублей пойдут на благоустройство Советска и Омутнинска
Кировской области выделят 130 миллионов на благоустройство Советска и Омутнинска. Деньги поступят по национальной программе «Жилье и городская среда».
Советск получит 60 миллионов на проект благоустройства Кукарской слободы. Сейчас работы в городе уже ведутся. Глава района Сергей Галкин рассказал, что деньги пойдут на восстановление набережной, на месте бывшей пристани появится лодочная станция. Также планируют открыть небольшой кинотеатр и кафе. Успенскую площадь украсят подсветкой. Работы должны завершить к концу 2020 года.
На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» выделено 70 млн рублей. Согласно проекту в городе до 2021 года должны благоустроить набережную. Помимо этого, в Омутнинске появится парк искусств, городской сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, газоны и лавочки.
На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» выделено 70 млн рублей. Фото: kirovreg.ru
Напомним, что свои проекты по благоустройству выставляли Нолинск, Котельнич, Омутнинск, Советск, Яранск, Кирово-Чепецк и Слободской. Но из семи муниципалитетов Кировской области в конкурсе смогли победить только два.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU