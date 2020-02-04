Шесть городов Кировской области участвуют во Всероссийском конкурсе

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:02:38+03:00

В Яранске создадут лавки мастеров с мини-музеями традиционных ремесел. Фото: kirovreg.ru

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Шесть муниципалитетов Кировской области подали заявки на конкурс «Создание комфортной городской среды». Его проводит Минстрой России.

В этом году свои проекты по благоустройству выставили Нолинск, Котельнич, Омутнинск, Яранск, Кирово-Чепецк и Слободской. В правительстве области их презентовали главы этих районов.

Так, в Котельниче проект «Котел времени» станет продолжением «Динопарка». Здесь благоустроят набережную Вятки, где разместятся детская и спортивная площадки, скейт-парк, велодорожки.

Главная идея парка «Река времени» в Кирово-Чепецке – создание амфитеатра для живых выступлений и кинопоказов под открытым небом. Там также планируют создать арт-кафе для проведения выставок и мастер-классов. Основная фишка проекта – световое оборудование, создающее иллюзию реки.

В Нолинске планируют благоустроить площадь «Ноли», сделав ее центром для проведения праздничных гуляний и ярмарок в городе. Проект предполагает разделить эту зону на две части - прогулочную и торговую.

«ЗАВОДной Омутнинск» - это благоустройство набережной Омутнинского пруда. Здесь создадут городской сквер, лодочную станция с шезлонгами и волейбольной площадкой, парк искусств, выставочную галерею и сувенирные магазины. А еще организуют летний кинотеатр, спортивные площадки, велодорожки.

В Слободской преобразится Соборная площадь. Там установят зону интеллектуального отдыха, построят детскую и скейт-площадки. Слобожане планируют отремонтировать фасад Колокольни Спасо-Преображенского Собора, восстановить Гостиный двор в историческом стиле, обустроить стену памяти знаменитых слобожан.

В Яранске проект «Стрелецкая слобода» предполагает строительство моста через реку и создание лавок мастеров с мини-музеями традиционных ремесел коренного населения. В его рамках благоустроят также пляжную зону с игровыми площадками.

Результаты конкурсного отбора будут известны к 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU