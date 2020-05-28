2020-05-28T16:12:19+03:00
Общество

Госдолг Кировской области составил 24 млрд рублей

В целом долговая нагрузка снизилась на 9,2%
Виктор Карпов
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По итогам года бюджет региона составил 59,5 млрд рублей.По итогам года бюджет региона составил 59,5 млрд рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На 1 января 2020 года объем государственного долга в Кировской области составлял 24 млрд 284 млн рублей. Долговая нагрузка региона снизилась на 9,2%. Такие данные приводит министр финансов региона Лариса Маковеева.

Областной бюджет 2019 года удалось закрыть с профицитом в 1 млрд 673 млн рублей. Лариса Миковеева рассказала, что на социальные расходы пошло 63,6%.

- В целом объем расходов составил 57,8 млрд рублей, - рассказала министр. - Расходы возросли на 4,1 млрд рублей, или на 7,5%. Этому способствовало увеличение федерального финансирования почти на 2 млрд рублей.

По итогам года бюджет региона составил 59,5 млрд рублей. Собственные доходы области - 33,6 млрд рублей. В целом они были увеличены на 3 миллиарда.

Исполнение бюджета проверила Контрольно-счетная палата Кировской области. Председатель Юрий Лаптев сообщил, что в прошлом году на национальные проекты направленно 9,2 млрд рублей. Однако за год удалось исполнить только 94,4% выделенного финансирования. В число отстающих попали нацпроекты «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас контрольно-счетная палата продолжает поквартальный мониторинг за реализацией национальных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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