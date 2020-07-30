2020-07-30T06:24:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 июля 2020 года: заболели 58, выздоровели 47 жителей региона

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 30 июля
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Выяснилось, что данные регионального Роспотребнадзора по числу умерших сильно отличались от статистики кировского оперштаба.Выяснилось, что данные регионального Роспотребнадзора по числу умерших сильно отличались от статистики кировского оперштаба.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших чуть меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали 47 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 30 июля 2020 года в Кировской области выявили 4738 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 3812 человек. За весь период от коронавируса скончались 68 пациентов.

Под наблюдением медиков на дому сейчас находится 3567 человек. Это те, кто контактировал с зараженными и прибывшие из других регионов люди. Заболевших среди них нет. Сняты с домашнего карантина за весь период 46732 жителя и гостя области.

В инфекционных стационарах лечатся 960 больных с пневмонией. 26 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Выяснилось, что на 28 июля данные регионального Роспотребнадзора по числу умерших сильно отличались от статистики кировского оперштаба. Последний не учел восемь человек, скончавшихся от коронавируса. Оперштаб с 22 июля не сообщал о количестве летальных случаев, и на тот момент их было зафиксировано 58. Местный Роспотребнадзор опубликовал собственную статистику и, согласно ей, умерших по состоянию на 28 июля на восемь человек больше - 66. В пресс-службе правительства нам подтвердили правдивость этих данных. Кроме того, нам не смогли дать ответа на вопрос, в какой день и сколько именно человек умерло.

А в это время в Афанасьевской ЦРБ отделение терапии закрыли из-за вспышки коронавируса: кто-то из пациентов оказался заражен. В больнице проводят противоэпидемические мероприятия.

А лидирует по количеству пациентов с пневмонией на сегодняшний день Киров - 654 человека. Такие данные сообщает региональный Минздрав.

Помимо областного центра, в пятерку анти-лидеров также вошли Вятскополянский (51 больной с пневмонией), Кирово-Чепецкий (34), Слободской (31) и Пижанский (23) районы.

Однако и число территорий, где на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного зараженного коронавирусом, увеличилось. Счастливчиками стали целых 11 муниципалитетов. В Арбажском, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Кикнурском, Опаринском, Орловском, Тужинском, Уржумском, Фаленском и Шабалинском районах нет ни одного госпитализированного с пневмонией. Довольно интересно, ведь Уржумский - один из наиболее неблагополучных по эпидобстановке районов. В нем (и еще трех муниципалитетах) даже снова закрыли уличные и летние кафе.

Но в целом в регионе продолжают снимать ограничения. При соблюдении определенных санитарных норм и требований Роспотребнадзора разрешили работу бань и саун.

Сняли запрет и на посещение кладбищ снят. Теперь жители области могут навестить могилы родных и проститься с близкими. Тем не менее, для всех посетителей обязателен масочный режим и использование средств дезинфекции.

Но некоторым организациям работать не разрешили, продлив ограничения до 10 августа. Так, еще почти две недели не откроются кинотеатры, ночные клубы, детские РЦ, спа-салоны и солярии. А в наиболее зараженных районах не повезло еще и предприятиям общепита. В Вятскополянском, Уржумском, Малмыжском и Яранском муниципалитетах свернули работу летних кафе и уличных веранд ресторанов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кировской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Кировской области подорожает газ
В 2019 году Кировская область продала в другие страны товаров на 773 миллиона долларов
В управлении культуры Кирова сформировали план мероприятий на 2021 год
Филиал «КЧХК» продолжает совершенствовать систему пожарной безопасности на производстве
По квартирам кировчан ходят лже-сотрудники Фонда капремонта
Грозы и туман: в Кировской области объявлено метеопредупреждение
Коронавирус в Кирове: в 11 районах области нет больных с пневмонией
В Нововятске подростки 16 и 18 лет до смерти избили пенсионера
Кто ответит за счетчик электроэнергии?
Кировские библиотеки составили «хит-парад» читаемых книг
В июле в Кировском перинатальном центре родиилось 560 детей
Контрольно-счетная палата нашла нарушения на 19 миллионов рублей в реализации бюджета в Вятскополянском районе
Дымковская игрушка появилась в столичном метрополитене
В саду имени Горького волонтеры привели в порядок фонтан
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Лальскую бумажную фабрику пытаются признать банкротом
За 6 месяцев 2020 года «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» отремонтировал более 2000 километров линий электропередачи
В Кирове установили 230 килограммовый колокол на храм Рождества Пресвятой Богородицы
Становится жарко: погода в Кирове в среду, 29 июля
Котельническое местонахождение парейазавров очистили от мусора
Суд рассмотрел иск Роспотребнадзора к предприятиям, которые расположены на территории бывшего БХЗ
Ослабление ограничений в Кирове: приоткрыли бани и сауны, закрыли летние кафе в районах
Музей истории Хлынова приглашает кировчан на пешие экскурсии по городу
В новом учебном году кировские учителя встретятся лицом к лицу с учениками
Двое кировчан едва не погибли, отравившись ядовитыми парами краски
В Кировской области с начала лета утонуло уже 30 человек