Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 июля 2020 года: заболели 58, выздоровели 47 жителей региона

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших чуть меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали 47 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 30 июля 2020 года в Кировской области выявили 4738 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 3812 человек. За весь период от коронавируса скончались 68 пациентов.

Под наблюдением медиков на дому сейчас находится 3567 человек. Это те, кто контактировал с зараженными и прибывшие из других регионов люди. Заболевших среди них нет. Сняты с домашнего карантина за весь период 46732 жителя и гостя области.

В инфекционных стационарах лечатся 960 больных с пневмонией. 26 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Выяснилось, что на 28 июля данные регионального Роспотребнадзора по числу умерших сильно отличались от статистики кировского оперштаба. Последний не учел восемь человек, скончавшихся от коронавируса. Оперштаб с 22 июля не сообщал о количестве летальных случаев, и на тот момент их было зафиксировано 58. Местный Роспотребнадзор опубликовал собственную статистику и, согласно ей, умерших по состоянию на 28 июля на восемь человек больше - 66. В пресс-службе правительства нам подтвердили правдивость этих данных. Кроме того, нам не смогли дать ответа на вопрос, в какой день и сколько именно человек умерло.

А в это время в Афанасьевской ЦРБ отделение терапии закрыли из-за вспышки коронавируса: кто-то из пациентов оказался заражен. В больнице проводят противоэпидемические мероприятия.

А лидирует по количеству пациентов с пневмонией на сегодняшний день Киров - 654 человека. Такие данные сообщает региональный Минздрав.

Помимо областного центра, в пятерку анти-лидеров также вошли Вятскополянский (51 больной с пневмонией), Кирово-Чепецкий (34), Слободской (31) и Пижанский (23) районы.

Однако и число территорий, где на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного зараженного коронавирусом, увеличилось. Счастливчиками стали целых 11 муниципалитетов. В Арбажском, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Кикнурском, Опаринском, Орловском, Тужинском, Уржумском, Фаленском и Шабалинском районах нет ни одного госпитализированного с пневмонией. Довольно интересно, ведь Уржумский - один из наиболее неблагополучных по эпидобстановке районов. В нем (и еще трех муниципалитетах) даже снова закрыли уличные и летние кафе.

Но в целом в регионе продолжают снимать ограничения. При соблюдении определенных санитарных норм и требований Роспотребнадзора разрешили работу бань и саун.

Сняли запрет и на посещение кладбищ снят. Теперь жители области могут навестить могилы родных и проститься с близкими. Тем не менее, для всех посетителей обязателен масочный режим и использование средств дезинфекции.

Но некоторым организациям работать не разрешили, продлив ограничения до 10 августа. Так, еще почти две недели не откроются кинотеатры, ночные клубы, детские РЦ, спа-салоны и солярии. А в наиболее зараженных районах не повезло еще и предприятиям общепита. В Вятскополянском, Уржумском, Малмыжском и Яранском муниципалитетах свернули работу летних кафе и уличных веранд ресторанов.

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