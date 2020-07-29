Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами болезни. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 47 человек.
На данный момент в госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 960 человек с пневмонией. В отделении реанимации госпитализированы 26 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 11 человек.
По данным регионального Роспотребнадзора на 27 июля, число летальных случаев достигло отметки в 66 человек.
Таким образом, по состоянию на 29 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
- 4738 случаев заражения;
- 3812 пациентов выздоровели;
- 66 заболевших умерли;
- 3567 находятся на домашнем карантине;
- 46732 человек сняли с него за весь период.
ИСТОЧНИК KP.RU