Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ

29 Июль 2020 2020-07-29T10:16:55+03:00

Из инфекционных больниц выписали 47 человек. Фото: Алексей Гмызин

В инфекционных больницах находятся 960 пациентов с пневмонией

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В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами болезни. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 47 человек.

На данный момент в госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 960 человек с пневмонией. В отделении реанимации госпитализированы 26 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 11 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора на 27 июля, число летальных случаев достигло отметки в 66 человек.

Таким образом, по состоянию на 29 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 4738 случаев заражения;

- 3812 пациентов выздоровели;

- 66 заболевших умерли;

- 3567 находятся на домашнем карантине;

- 46732 человек сняли с него за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU