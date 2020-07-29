2020-07-28T18:23:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 29 июля 2020 года: 970 больных с пневмонией и открытие бань

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 29 июля
Анастасия РОМАНОВА
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В инфекционных стационарах лечатся 970 больных с пневмонией, 28 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.В инфекционных стационарах лечатся 970 больных с пневмонией, 28 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших в два с лишним раза больше: накануне из инфекционных стационаров выписали 115 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 29 июля 2020 года в Кировской области выявили 4680 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 3765 человек. За весь период от коронавируса скончались 66 пациентов - по данным регионального Роспотребнадзора. Цифры подтвердили в пресс-службе правительства области.

Под наблюдением медиков на дому сейчас находится 3721 человек. Это те, кто контактировал с зараженными и прибывшие из других регионов люди. Заболевших среди них нет. Сняты с домашнего карантина за весь период 46265 жителей и гостей области.

В инфекционных стационарах лечатся 970 больных с пневмонией. 28 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Региональный Роспотребнадзор разошелся в статистике с кировским оперштабом. Последний «потерял» восемь человек, скончавшихся от коронавируса. Данных от оперштаба о количестве летальных случаев из-за новой инфекции не поступало с 22 июля, и на тот момент их было зафиксировано 58. Местный Роспотребнадзор опубликовал собственную статистику и, согласно ей, умерших по состоянию на 27 июля на восемь человек больше - 66. В пресс-службе правительства нам подтвердили правдивость этих данных, однако в ежедневной официальной сводке эти цифры не появились. Кроме того, нам не смогли дать ответа на вопрос, в какой день и сколько именно человек умерло.

В Кировской области потихоньку продолжают снимать ограничения. Так, работу бань и саун разрешили - с условием, что количество одновременно находящихся в помещении человек не будет превышать 50% от заполняемости. То есть, если, образно говоря, баня рассчитана на 50 человек, то пустят только 25. Можно сказать, что открыли заведения наполовину. Кроме того, в банях и саунах обязательно должны соблюдаться требования Роспотребнадзора - чтобы не занести и не распространить заразу.

Далеко не так повезло тем, кто продолжает ждать своей очереди. Для кинотеатров, ночных клубов, детских РЦ, спа-салонов и соляриев запрет продолжает действовать. Начало их работы отодвинули еще почти на две недели - аж до 10 августа. Кроме того, фортуна повернулась спиной к общепиту в наиболее зараженных районах. В Вятскополянском, Уржумском, Малмыжском и Яранском муниципалитетах свернули работу летних кафе и уличных веранд ресторанов.

Запрет Роспотребнадзора на посещение кировских кладбищ снят. Теперь жители города могут приезжать на муниципальные места захоронений, чтобы навестить могилы родных и проститься с близкими. Тем не менее, для всех посетителей обязателен масочный режим и использование средств дезинфекции. В едином графике работы городских кладбищ есть нюансы, и их можно посмотреть здесь.

В Афанасьевской ЦРБ закрыли отделение терапии из-за коронавируса. Районная администрация сообщает, что дело во вспышке инфекции - кто-то из пациентов оказался заражен. Сейчас в больнице проводят противоэпидемические мероприятия. Напомним, за минувшие сутки в Афанасьевском районе выявлено 22 новых случаев заражения, 37 человек находятся под наблюдением медиков.

Кировские школы готовятся к обучению ребят в очном формате. До конца доподлинно неизвестно, встретятся ли учителя и ученики лицом к лицу в новом учебном году. Решение будет приниматься 20 августа для всей страны в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Точно известно, что в приоритете будет сведение личных контактов между учащимися к нулю. Так, для ребят продумывают отдельные графики перемен и организацию питания в столовой, чтобы избежать столпотворения. Соблюдать дистанцию и измерять температуру школьникам также будут обязательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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