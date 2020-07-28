Коронавирус в Кирове: 115 человек выписаны из инфекционных стационаров
В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших куда больше: накануне из инфекционных стационаров, по данным регионального оперштаба, выписали сразу 115 человек.
Как стало известно из данных Роспотребнадзора, умерших от новой инфекции на восемь человек больше, чем в официальной сводке кировских властей. В пресс-службе правительства области нам подтвердили данный факт.
Таким образом, по состоянию на 28 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
- 4680 случаев заражения;
- 3765 пациентов выздоровели;
- 66 заболевших умерли;
- 3721 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;
- 46265 человек сняли с него за весь период.
Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 970 больных с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации, вновь увеличилось - до 28 человек. К аппарату ИВЛ подключены 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU