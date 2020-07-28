2020-07-28T12:15:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 115 человек выписаны из инфекционных стационаров

Новые данные озвучил региональный Роспотребнадзор
Ангелина Табрисова
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Количество выздоровевших пациентов, по данным оперштаба, резко возросло.Количество выздоровевших пациентов, по данным оперштаба, резко возросло.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших куда больше: накануне из инфекционных стационаров, по данным регионального оперштаба, выписали сразу 115 человек.

Как стало известно из данных Роспотребнадзора, умерших от новой инфекции на восемь человек больше, чем в официальной сводке кировских властей. В пресс-службе правительства области нам подтвердили данный факт.

Таким образом, по состоянию на 28 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 4680 случаев заражения;

- 3765 пациентов выздоровели;

- 66 заболевших умерли;

- 3721 жителей и гостей региона находятся на домашнем карантине;

- 46265 человек сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 970 больных с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации, вновь увеличилось - до 28 человек. К аппарату ИВЛ подключены 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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