Роспотребнадзор разрешил кировчанам посещать кладбища
Кировчанам вновь разрешили ходить на кладбища. По сообщению департамента городского хозяйства, региональный Роспотребнадзор снял ограничение на посещение захоронений. Сейчас на городских кладбищах действует следующий режим работы:
- для посещений - каждый день (с мая по сентябрь – с 9.00 до 18.00; с октября по апрель – с 10.00 до 17.00);
- для погребений - пятница с с 8.00 до 16.00, суббота с 8.00 до 14.00.
По воскресеньям и праздничным дням предать земле усопшего получится только при особых условиях. К примеру, если родственники умершего уехали из Кирова, или же заболели, возможно провести погребение в выходные дни по предварительному голосованию.
Несмотря на отмену ограничений на посещения, кировчане на кладбище обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. А именно: использовать маски и перчатки, иметь при себе дезинфицирующие средства, а мусор выбрасывать только в специальные урны.
ИСТОЧНИК KP.RU