Роспотребнадзор разрешил кировчанам посещать кладбища

28 Июль 2020 2020-07-28T12:58:10+03:00

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Кировчанам вновь разрешили ходить на кладбища. По сообщению департамента городского хозяйства, региональный Роспотребнадзор снял ограничение на посещение захоронений. Сейчас на городских кладбищах действует следующий режим работы:

- для посещений - каждый день (с мая по сентябрь – с 9.00 до 18.00; с октября по апрель – с 10.00 до 17.00);

- для погребений - пятница с с 8.00 до 16.00, суббота с 8.00 до 14.00.

По воскресеньям и праздничным дням предать земле усопшего получится только при особых условиях. К примеру, если родственники умершего уехали из Кирова, или же заболели, возможно провести погребение в выходные дни по предварительному голосованию.

Несмотря на отмену ограничений на посещения, кировчане на кладбище обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. А именно: использовать маски и перчатки, иметь при себе дезинфицирующие средства, а мусор выбрасывать только в специальные урны.

ИСТОЧНИК KP.RU