2020-07-28T14:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Афанасьевской ЦРБ выявлен коронавирус

В терапевтическом отделении приостановлен прием пациентов
Виктор Карпов
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В ЦРБ проводятся противоэпидемические мероприятия. Фото: afancrb.medkirov.ru/В ЦРБ проводятся противоэпидемические мероприятия. Фото: afancrb.medkirov.ru/
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Во вторник, 28 июля, на официальном сайте администрации Афанасьевского района появилась информация о приостановлении планового приема пациентов в терапевтическом отделении ЦРБ. Известно, что в больнице выявлены случаи заражения COVID-19. На данный момент в ЦРБ проводятся противоэпидемические мероприятия.

За минувшие сутки в Афанасьевском районе выявлено 22 новых случая заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 37 человек.

Карта распространения COVID-19 в Афанасьевском районе. Фото: vk.com/afanadm

Карта распространения COVID-19 в Афанасьевском районе. Фото: vk.com/afanadm

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ИСТОЧНИК KP.RU

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