2020-07-27T21:52:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 28 июля 2020 года: заболело вчетверо больше пациентов, чем выздоровел

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 28 июля
Анастасия РОМАНОВА
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26 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.26 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных госпиталей выписали в четыре раза меньше - 10 человек.

Таким образом, по состоянию на 28 июля 2020 года в Кировской области выявили 4632 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 3650 человек. За весь период от коронавируса скончались 58 пациентов.

На домашнем карантине сейчас находится 3891 человек. Это - контактные и прибывшие из других регионов люди, заболевших среди них нет. Сняты с наблюдения за весь период 45875 жителей и гостей области.

В инфекционных стационарах под наблюдением медиков лечатся 1052 больных с пневмонией. 26 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество заболевших коронавирусом в нашей области не снижается: каждые сутки стабильно с полсотни кировчан заражаются новой инфекцией. Скорее всего, именно это повлияло на решение властей продлить действие ограничений в регионе. До 31 июля в Кировской области остаются закрытыми кинотеатры, детские РЦ, ночные клубы, сауны, солярии, бани. Масочный режим также все еще пребывает в силе. Вместо этих мест жители региона могут сходить в библиотеку, музей, кафе, бассейн или фитнес-центр. Главное - предварительно записаться, прийти в маске и держаться подальше от других посетителей.

В восьми районах региона уже не наблюдают новых случаев заражения коронавирусом. Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Опаринский, Орловский, Унинский, Фаленский и Шабалинский муниципалитеты - счастливчики, в которых уже несколько дней не выявляют новых заболевших. Однако есть в области и свои анти-лидеры по количеству заразившихся. Первый в списке, конечно, Киров - 705 человек. За ним следуют Вятскополянский (97), Слободской (34) и Яранский (28) районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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