Коронавирус в Кирове: заболевших за сутки почти в пять раз больше, чем выздоровевших

27 Июль 2020 2020-07-27T12:14:48+03:00

Каждые сутки в Кировской области стабильно заражаются коронавирусом с полсотни человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего 10 человек накануне выписали из инфекционной больницы

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За минувшие сутки в Кировской области, по данным оперштаба и регионального Минздрава, зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали же накануне из инфекционных госпиталей почти в пять раз меньше - всего десять человек. Случаев смертей, по счастью, за прошедшие 24 часа не зарегистрировано.

Таким образом, по состоянию на 27 июля 2020 года в нашем регионе выявили:

- 4632 зараженных с симптомами болезни;

- 3650 пациентов выздоровели;

- 58 человек умерли.

- 3891 кировчанин находится под наблюдением врачей на дому;

- 45875 жителей региона сняли с домашнего карантина за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1052 пациента с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 26. Число подключенных к аппарату ИВЛ больных также сократилось - до 10.

ИСТОЧНИК KP.RU