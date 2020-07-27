Коронавирус в Кирове: заболевших за сутки почти в пять раз больше, чем выздоровевших
За минувшие сутки в Кировской области, по данным оперштаба и регионального Минздрава, зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали же накануне из инфекционных госпиталей почти в пять раз меньше - всего десять человек. Случаев смертей, по счастью, за прошедшие 24 часа не зарегистрировано.
Таким образом, по состоянию на 27 июля 2020 года в нашем регионе выявили:
- 4632 зараженных с симптомами болезни;
- 3650 пациентов выздоровели;
- 58 человек умерли.
- 3891 кировчанин находится под наблюдением врачей на дому;
- 45875 жителей региона сняли с домашнего карантина за весь период.
Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1052 пациента с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 26. Число подключенных к аппарату ИВЛ больных также сократилось - до 10.
ИСТОЧНИК KP.RU