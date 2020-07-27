2020-07-27T12:14:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: заболевших за сутки почти в пять раз больше, чем выздоровевших

Всего 10 человек накануне выписали из инфекционной больницы
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Каждые сутки в Кировской области стабильно заражаются коронавирусом с полсотни человек.Каждые сутки в Кировской области стабильно заражаются коронавирусом с полсотни человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Кировской области, по данным оперштаба и регионального Минздрава, зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали же накануне из инфекционных госпиталей почти в пять раз меньше - всего десять человек. Случаев смертей, по счастью, за прошедшие 24 часа не зарегистрировано.

Таким образом, по состоянию на 27 июля 2020 года в нашем регионе выявили:

- 4632 зараженных с симптомами болезни;

- 3650 пациентов выздоровели;

- 58 человек умерли.

- 3891 кировчанин находится под наблюдением врачей на дому;

- 45875 жителей региона сняли с домашнего карантина за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1052 пациента с пневмонией. Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, уменьшилось до 26. Число подключенных к аппарату ИВЛ больных также сократилось - до 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженец Кирса стал серебряным призером Кубка России по футболу
В Кирове пройдет закрытый показ спектакля «Крошечка-Хаврошечка»
28 июля в ряде районов Кировской области не будет цифрового эфирного ТВ
Кировчан просят помочь в поисках пропавшей 14-летней девочки
Кировская полиция нашла магазины, где ночью продают пиво
«Давай дружить!»: приютским животным нужна помощь кировчан
Коронавирус в Кирове: заболевших за сутки почти в пять раз больше, чем выздоровевших
В Кирове годовалый ребенок выпал из окна
В Кирове росгвардейцы вступились за парня, которого избивали трое
На трассе в Кировской области пьяная девушка-водитель устроила аварию
В Юрьянском районе из-за грозы сгорел жилой дом
Возбуждено уголовное дело: две кировчанки сушили вещи у «Вечного огня»
Опять плюс двадцать пять: погода в Кирове на понедельник, 27 июля
27 июля в кировских домах пропадет свет
Кировский краеведческий музей ищет охотников за природными явлениями
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается
Художником может стать любой кировчанин
Уныло и дождливо: погода в Кирове на воскресенье, 26 июля
Кировчане стали на продукты тратить больше, чем на другие покупки
Коронавирус в Кировской области: 33 человека находятся в реанимации
Кировчан из ветхих домов переселят в два современных здания