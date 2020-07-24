2020-07-24T11:28:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля

Правительство региона продлило ограничение еще на неделю
Виктор Карпов
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Ограничения в Кировской области остаются и продлятся еще до 31 июля.Ограничения в Кировской области остаются и продлятся еще до 31 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ограничения в Кировской области остаются и продлятся еще до 31 июля. Согласно постановлению, деятельность ряда организаций остается под запретом. В список попали такие досуговые заведения как спа-салоны, солярии, бани, сауны, кинотеатры, детские развлекательные центры и ночные клубы.

Работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских, фитнес-центров допускается при соблюдении санитарно-гигиенических норм, которые разработаны Роспотребнадзором.

Постановление опубликовано на сайте регионального правительства за подписью председателя правительства Кировской области Александра Чурина.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. За минувшие сутки в Кировской области выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19, которые протекают с симптомами заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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