В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T11:28:41+03:00

Ограничения в Кировской области остаются и продлятся еще до 31 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Ограничения в Кировской области остаются и продлятся еще до 31 июля. Согласно постановлению, деятельность ряда организаций остается под запретом. В список попали такие досуговые заведения как спа-салоны, солярии, бани, сауны, кинотеатры, детские развлекательные центры и ночные клубы.

Работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских, фитнес-центров допускается при соблюдении санитарно-гигиенических норм, которые разработаны Роспотребнадзором.

Постановление опубликовано на сайте регионального правительства за подписью председателя правительства Кировской области Александра Чурина.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. За минувшие сутки в Кировской области выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19, которые протекают с симптомами заболевания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU